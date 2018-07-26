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Ученые назвали алкогольный напиток, который помогает похудеть

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Текила в умеренный дозах может способствовать похудению
Текила в умеренный дозах может способствовать похудению / Фото из открытых источников

Употребление текилы в умеренных дозах способно ускорить процесс похудения, ведь она содержит в себе ингредиент, который эффективно стимулирует физиологические процессы по сжиганию жировой массы.

К таким выводам пришли научные сотрудники Университета Гвадалахары в Мексике, передает Ukrhealth.

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В частности, как выяснили ученые во время исследования, голубая агава, которая является главным компонентом текилы, эффективно способствует снижению избыточной массы тела, а употребление этого алкогольного напитка в умеренных дозах может ускорять процесс похудения.

Исследователи заметили, что голубая агава богата соединениями и микроэлементами, повышающими эффективность медпрепаратов в гастроэнтерологии для борьбы с болезнью Крона и колитом.

В своей научной работе американские специалисты назвали текилу в умеренных количествах "эликсиром стройности". Кроме того, они охарактеризовали диету на основе этого алкогольного напитка как достаточно перспективную.

Текила может помочь похудеть

Вместе с тем ученые предупредили, что регулярное употребление текилы чревато возникновением проблем со здоровьем, а также может вызвать стойкую страсть к алкоголю. Поэтому, если человек имеет генетическую предрасположенность к алкоголизму, пользоваться "методом текилы" для похудения не стоит.

Напомним, ранее о возможности похудеть от текилы рассказали американские ученые. Они исследовали, что подсластители, которые содержится в растении агавы – агавины – могут снизить уровень глюкозы в крови. Также употребление текилы производит гормон под названием GLP-1, который дольше удерживает чувство сытости и вырабатывает инсулин, поэтому это может быть полезно людям с диабетом второго типа.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Здоровое питание исследования Алкоголь
Источник: 24 Канал
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