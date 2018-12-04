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      Ученые назвали дешевый овощ, который защитит от онкозаболеваний

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      Капуста может защитить от рака прямой и толстой кишки
      Капуста может защитить от рака прямой и толстой кишки / iz.ru

      Английские ученые выяснили, что вещества, которые содержатся в обычной капусте, защищают человека от появления у него рака прямой и толстой кишки.

      Об этом говорится в результатах исследования Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, которые опубликовал научный журнал Immunity.

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      По словам ученых, изменить генетические факторы, в связи с которыми развивается рак, люди не в силах. Однако рацион питания, содержащий определенные продукты, может влиять на работу клеток пищеварительной системы, а также на видовой состав ее микрофлоры, – и тем самым устранить процессы, ведущие к онкологическому заболеванию.

      via GIPHY

      По словам одного из исследователей, Гиты Стокингер, за последние годы наукой были открыты разновидности микробов, непосредственно связанные с развитием рака в живом организме. Авторы данного проекта экспериментировали с мышами и обнаружили, что у животных, больных раком прямой кишки, развитие опухолей останавливалось под действием вещества ИЗС, которое присутствует в высокой концентрации в обычной капусте, а также в двух других ее видах – брокколи и кольраби.

      Оказалось, что это соединение снижает уровень воспалений и способствует значительному оздоровлению микрофлоры кишечника. Здоровых грызунов она эффективно защищала от появления опухоли в прямой кишке.

      Капуста захистить від раку
      Капуста защитит от рака

      Недостаточность И3C, наоборот, провоцировала бесконтрольное деление стволовых клеток, создавая тем самым условия для развития рака. Грызуны, в организме которых наблюдался дефицит этого вещества, быстро становились жертвами рака.

      Выводы ученых: капуста содержит вещество ИЗС, которое останавливает рост.

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      Теги: Здоровое питание Лечение Онкозаболевания Здоровье Медицина
      Источник: 24 Канал
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