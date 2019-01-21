Ученые назвали диету, которая эффективнее виагры

Средиземноморская диета продлевает сексуальную жизнь. Так, мужчины, которые питаются оливками, рыбой, овощами и другими продуктами средиземноморского происхождения, в среднем на 40% реже других становятся импотентами.

Об этом сообщают "РИА-Новости" со ссылкой на исследование, представленное на конгрессе Европейского общества кардиологов в Мюнхене.

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"Виагра не улучшает работу половых органов в долгосрочном периоде, она позволяет "мобилизовать" уже имеющиеся резервы. Средиземноморская диета, в свою очередь, позволяет избежать эректильной дисфункции, не используя никаких таблеток", – отметила Кристина Хрисохоу из Университета Афин (Греция).

Средиземноморская диета защищает от импотенции

Яркий пример того, как бодрит средиземноморская диета, можно найти на греческом острове Икария, жители которого отличаются крепким здоровьем до старости. Исследовательница сопоставила, как часто импотенция развивается у жителей острова и в других греков. В исследовании приняли участие около 700 мужчин зрелого возраста, которые согласились ответить на вопросы о половой жизни и диете.

Как правило, от импотенции страдает примерно половина мужчин в возрасте от 60 до 67 лет. Наблюдение за икарианцами показало, что им эта проблема известна. Лишь 20% пожилых жителей острова жаловались на половую жизнь. Низкий риск развития импотенции оказался связан с рационом островитян.

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