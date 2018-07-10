Ученые назвали диету, которая предупредит возрастную слепоту

Рацион способен влиять на риск развития и прогрессирования возрастной макулодистрофии (ВМД) – самой распространенной причины слепоты.

Результаты исследования опубликовали журнале Clinical & Experimental Ophthalmology.

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Ученые проанализировали 18 исследований и установили, что у сторонников средиземноморской диеты был ниже риск развития ВМД.

Восточная диета, которая включала высокое потребление овощей, бобовых, фруктов, томатов и морепродуктов снижает распространенность причины слепоты. В то время западная диета, в которую входят высокое потребление красного мяса, обработанного мяса, жирных молочных продуктов, жареного картофеля, очищенного зерна и яиц, наоборот – увеличивала распространенность заболевания.

Поэтому ученые рекомендуют употреблять много овощей, которые содержат каротиноиды, жирной рыбы, богатой на омега-3 кислоты, полезной для людей с повышенным риском слепоты.

Такой риск может увеличиться, если человек будет употреблять более двух порций алкоголя.

К слову, врач Евгений Комаровский рассказал, какие каши принесут больше всего пользы для ребенка и взрослого.

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