Ученые назвали две причины преждевременного старения
Группа ученых из Италии и Великобритании обнаружила два фактора, которые способствуют преждевременному старению тела – психоэмоциональное стрессовое состояние и склонность к частому употреблению алкоголя.
Результаты исследования опубликовали на сайте bioRxiv.
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В исследовании приняли участие более 2000 человек, у них взяли образцы мочи и сыворотки крови. Ученые оценили связь их биологического возраста с почти 100 тысячами признаков.
Оказалось, что при старении изменяется активность определенных генов. Так, профиль метилирования становится другим – в некоторой части генома (совокупность генов) наблюдается дефицит метильных групп, в других их избыток, который связан с высоким уровнем употребления спиртного, тревожностью и стрессом.
Вывод ученых: употребление алкоголя и психоэмоциональное стрессовое состояние приводят к преждевременному старению.
Употребление алкоголя и психоэмоциональное стрессовое состояние приводят к преждевременному старению
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