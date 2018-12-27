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      Ученые назвали две причины преждевременного старения

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      Две причины преждевременного старения
      Две причины преждевременного старения / vesttech.com

      Группа ученых из Италии и Великобритании обнаружила два фактора, которые способствуют преждевременному старению тела – психоэмоциональное стрессовое состояние и склонность к частому употреблению алкоголя.

      Результаты исследования опубликовали на сайте bioRxiv.

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      В исследовании приняли участие более 2000 человек, у них взяли образцы мочи и сыворотки крови. Ученые оценили связь их биологического возраста с почти 100 тысячами признаков.

      Оказалось, что при старении изменяется активность определенных генов. Так, профиль метилирования становится другим – в некоторой части генома (совокупность генов) наблюдается дефицит метильных групп, в других их избыток, который связан с высоким уровнем употребления спиртного, тревожностью и стрессом.

       
      Метильные группы – что это?
      Они используются в организме для синтеза таких важных соединений, как креатин, холин, адреналин, другие. Источник этих групп одна из незаменимых аминокислот – метионин.
       

      Вывод ученых: употребление алкоголя и психоэмоциональное стрессовое состояние приводят к преждевременному старению.

      Вживання алкоголю та психоемоційний стресовий стан призводять до передчасного старінняУпотребление алкоголя и психоэмоциональное стрессовое состояние приводят к преждевременному старению

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      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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