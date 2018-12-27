Ученые назвали две причины преждевременного старения

Группа ученых из Италии и Великобритании обнаружила два фактора, которые способствуют преждевременному старению тела – психоэмоциональное стрессовое состояние и склонность к частому употреблению алкоголя.

Результаты исследования опубликовали на сайте bioRxiv.

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В исследовании приняли участие более 2000 человек, у них взяли образцы мочи и сыворотки крови. Ученые оценили связь их биологического возраста с почти 100 тысячами признаков.

Оказалось, что при старении изменяется активность определенных генов. Так, профиль метилирования становится другим – в некоторой части генома (совокупность генов) наблюдается дефицит метильных групп, в других их избыток, который связан с высоким уровнем употребления спиртного, тревожностью и стрессом.

Метильные группы – что это? Они используются в организме для синтеза таких важных соединений, как креатин, холин, адреналин, другие. Источник этих групп одна из незаменимых аминокислот – метионин.

Вывод ученых: употребление алкоголя и психоэмоциональное стрессовое состояние приводят к преждевременному старению.

Употребление алкоголя и психоэмоциональное стрессовое состояние приводят к преждевременному старению

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