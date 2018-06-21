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Ученые назвали фактор, который повышает уровень счастья

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Жизнь в мегаполисе повышает уровень счастья
Жизнь в мегаполисе повышает уровень счастья / uk.businessinsider.com

Американские ученые установили, что положительно влияет на уровень удовольствия жизни в большом городе.

Исследователи изучили связь между занятостью и высоким уровнем удовлетворения жизнью, пишет Independent.

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Такие выводы ученые сделали несмотря на то, что спокойная размеренная жизнь как можно дальше от мегаполисов по всеобщему мнению является ключом к счастью.

На счастье влияют ежедневные заботы, активный образ жизни, а также занятость человека.

Ученые объясняют это тем, что более занятые люди, которые не имеют свободного времени, чувствуют себя более счастливыми. Жители мегаполисов развиваются значительно быстрее и эффективнее, чем жители маленьких городов.

via GIPHY

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Теги: исследования Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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