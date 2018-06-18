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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Ученые назвали фактор, который снижает риск развода

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Здоровый сон способствует счастью
Здоровый сон способствует счастью / unsplash.com

Исследование американских ученых показывает, что счастье в браке зависит от здорового сна пары.

К таким выводам пришли ученые из университета Флориды, пишет Medical News Today.

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В исследовании, которое длилось неделю, приняли участие 68 пар молодоженов. В течение этого времени они исследовали количество хорошего сна. После этого они ответили на несколько вопросов относительно общего видения семейной жизни и некоторых бытовых моментов.

Пары были более довольны половинкой, которые в течение эксперимента хорошо высыпались.

А те люди, которые страдали бессонницей или "сони" показали значительно худшие результаты. Таким образом, избыточный сон не идет на пользу.

Ученые подтверждают, что здоровый сон положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека. Он также помогает контролировать эмоции, парам легче решать проблемы.

Фото: Unsplash.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Психология Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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