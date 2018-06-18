Ученые назвали фактор, который снижает риск развода

Исследование американских ученых показывает, что счастье в браке зависит от здорового сна пары.

К таким выводам пришли ученые из университета Флориды, пишет Medical News Today.

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В исследовании, которое длилось неделю, приняли участие 68 пар молодоженов. В течение этого времени они исследовали количество хорошего сна. После этого они ответили на несколько вопросов относительно общего видения семейной жизни и некоторых бытовых моментов.

Пары были более довольны половинкой, которые в течение эксперимента хорошо высыпались.

А те люди, которые страдали бессонницей или "сони" показали значительно худшие результаты. Таким образом, избыточный сон не идет на пользу.

Ученые подтверждают, что здоровый сон положительно влияет на психоэмоциональное состояние человека. Он также помогает контролировать эмоции, парам легче решать проблемы.

Фото: Unsplash.

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