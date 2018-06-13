Ученые назвали фактор, который значительно приближает менопаузу

Ученые из Гавайского университета установили, что роды в раннем возрасте значительно приближают менопаузу у женщин.

Этот фактор увеличивает риск ранней менопаузы на 43%, пишет Daily Mail.

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Ученые проанализировали информацию о тысяче женщин из разных стран мира. Они установили, что менопауза наступает быстрее на 10 лет у жителей бедных стран, чем у женщин с более счастливых мест обитания.



Результаты исследования показывают, что эмоциональные страдания в детском возрасте могут быть серьезным фактором раннего климакса.



У каждой второй женщины, которая претерпела подобные травмы, наблюдалась ранняя менопауза.