Ученые назвали фактор, который значительно приближает менопаузу
Ученые из Гавайского университета установили, что роды в раннем возрасте значительно приближают менопаузу у женщин.
Этот фактор увеличивает риск ранней менопаузы на 43%, пишет Daily Mail.
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Ученые проанализировали информацию о тысяче женщин из разных стран мира. Они установили, что менопауза наступает быстрее на 10 лет у жителей бедных стран, чем у женщин с более счастливых мест обитания.
Результаты исследования показывают, что эмоциональные страдания в детском возрасте могут быть серьезным фактором раннего климакса.
У каждой второй женщины, которая претерпела подобные травмы, наблюдалась ранняя менопауза.
Ранее сообщалось, что диета с низким уровнем углеводов или питание продуктами с высоким содержанием жиров может замедлять процесс старения.
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