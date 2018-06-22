Ученые назвали фактор, от которого зависит продолжительность жизни

Ученые установили, что срок жизни в обратной пропорции зависит от размеров клеток печени гепатоцитов.

По информации ученых, гепатоциты играют особую роль в развитии такого заболевания как диабет, пишет Developmental Cell.

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Нарушения, возникающие в них, негативно влияют на процесс производства инсулина в организме. Во время исследования этих клеток ученые обнаружили гепатоциты чрезвычайно миниатюрных размеров.

Исследование показало, что у взрослых особей печень может состоять из клеток разных размеров. Ученые установили, что чем мельче и многочисленнее клетки печени животных, тем дольше срок жизни. И наоборот – у животных с крупными многочисленными гепатоцитами быстрый процесс созревания быстро проходит жизнь.

Увеличение клеток печени зависит от активной выработки белка-мишени рапамицина mTOR: чем активнее он синтезируется, тем интенсивнее процесс увеличения размеров клеток. Млекопитающие, которые живут дольше, не испытывают такого раннего и мощного влияния белка mTOR.

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