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      Ученые назвали фактор, приводящий к бесплодию у мужчин

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      Ученые назвали фактор, приводящий к бесплодию у мужчин
      Ученые назвали фактор, приводящий к бесплодию у мужчин

      Британские ученые провели эксперимент и установили, что изменение климата может плохо повлиять на мужскую фертильность.

      Об этом пишет журнал Nature Communications.

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      Группа ученых изучала влияние тепловых волн на малого булавоусого хрущака (Tribolium castaneum).

      Хрущак булавоусий
      Хрущак булавоусый

      Жуки подвергались или стандартным условиям контроля, или пятидневным температурам, которые были на 5-7 градусов выше привычной для них температуры.

      Ученые установили, что первая тепловая волна вдвое уменьшила число потомков, которое могли воспроизводить самцы, а вторая – почти стерилизовала самцов.

      Самки воздействию температур не подверглись, однако оказалось, что тепловые волны повреждают оплодотворенную сперму в женских половых органах.

      После теплового воздействия самцы сократили производство спермы на три четверти, и сперматозоиды, которые затем проникали в женские органы, с большей вероятностью могут погибнуть еще до оплодотворения.

      Когда самцы подвергались дважды влиянию тепловых волн за десять дней, производство их потомства составляло менее чем 1%.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье исследования Мужское здоровье
      Источник: 24 Канал
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