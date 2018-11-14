Ученые назвали фактор, приводящий к бесплодию у мужчин

Британские ученые провели эксперимент и установили, что изменение климата может плохо повлиять на мужскую фертильность.

Об этом пишет журнал Nature Communications.

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Группа ученых изучала влияние тепловых волн на малого булавоусого хрущака (Tribolium castaneum).



Хрущак булавоусый

Жуки подвергались или стандартным условиям контроля, или пятидневным температурам, которые были на 5-7 градусов выше привычной для них температуры.

Ученые установили, что первая тепловая волна вдвое уменьшила число потомков, которое могли воспроизводить самцы, а вторая – почти стерилизовала самцов.

Самки воздействию температур не подверглись, однако оказалось, что тепловые волны повреждают оплодотворенную сперму в женских половых органах.

После теплового воздействия самцы сократили производство спермы на три четверти, и сперматозоиды, которые затем проникали в женские органы, с большей вероятностью могут погибнуть еще до оплодотворения.

Когда самцы подвергались дважды влиянию тепловых волн за десять дней, производство их потомства составляло менее чем 1%.

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