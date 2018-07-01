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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Ученые назвали идеальный возраст для брака

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Вчені назвали ідеальний вік для шлюбу
Вчені назвали ідеальний вік для шлюбу / Фото з відкритих джерел

Исследователи проанализировали тысячи личных анкет и провели опрос среди семейных пар всех возрастов, чтобы установить идеальный возраст для брака.

Об этом говорится в результатах исследований группы ученых под руководством доктора Николаса Вольфингера, который решил определить наиболее оптимальный возраст для вступления в брак. Об этом сообщает The Independent.

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По мнению ученых, идеальным возрастом для создания семьи и заключения брака является от 28 до 32 лет. Говорится, что люди, которые поженились в этом возрасте, как правило, самые счастливые в браке, а процент разводов среди них самый низкий.

Кроме того, самый большой процент и расставаний характерен для пар, которые поженились смолоду (18-20 лет) или ближе к сорока годам.

Вольфингер объясняет это тем, что молодые люди совершенно не имеют жизненного опыта и воспринимают отношения с юношеским максимализмом. А тем, кто решил вступить в брак ближе к сорока годам воспринимают этот шаг, как последний шанс. Из-за этого могут неадекватно оценивать партнера.

Теги: LifeStyle исследования Здоровая жизнь Советы Психология Мотивация
Источник: 24 Канал
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