Ученые назвали ягоды, которые наиболее полезны для здоровья легких

Для улучшения и укрепления здоровья органов дыхательной системы людям стоит начать употреблять в пищу больше таких ягод, как черника и виноград. По словам специалистов, они лучше защищают легкие от повреждений и заболеваний.

Об этом со ссылкой на исследование ученых передает Med2.

Отмечается, что вывод ученых базируется на экспериментах, участие в которых приняли 463 человека, средний возраст которых составил 44 года.

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Так, в начале исследования у людей проверили состояние дыхательных органов и проанализировали присущие им особенности питания. После этого показатели здоровья участников исследования проверили только через 10 лет.

Как оказалось, у людей, которые любили часто употреблять ягоды, были крепкие и выносливые легкие.

Черника и виноград помогают укреплять ткани легких и защитить их от повреждений, которые возникают в результате воспалительных процессов, которые часто развиваются в связи с инфекциями,

– констатировали исследователи.

Такое полезное действие черники и винограда на органы дыхательных путей ученые объясняют высоким содержанием антиоксидантных веществ флавоноидов, которые защищают клетки от разрушительного для них окислительного стресса.

Добавим, что флавоноидами также богаты ягоды рябины, боярышника, а также красной смородины.

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