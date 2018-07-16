Ученые назвали количество сигарет, которое вызывает болезни сердца

Норвежские ученые подсчитали, какое количество выкуренных сигарет негативно влияет на здоровье сердца.

Для получения информации представители науки проанализировали 29 исследований, пишет Daily Mail.

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Эксперимент показал, что от курения сигарет с большой вероятностью может возникнуть фибрилляция предсердий. Также повышается вероятность развития аритмии мерцательного типа. Такое заболевание повышает риск преждевременной смерти в несколько раз.

Всего в исследовании приняли участие 7 тысяч человек. Оказалось, что вероятность развития фибрилляции предсердий напрямую зависит от количества выкуренных сигарет.

Таким образом, риск развития вышеуказанной сердечной болезни повышается на 9%, если выкуривать 5 сигарет ежедневно, а 10 сигарет в день повысят этот показатель до 14%. Если ежедневно выкуривать пачку сигарет, вероятность развития фибрилляции предсердий вырастет на 32%.

Также ученые обнаружили, что почти половина курильщиков чаще страдают от нерегулярных сердечных сокращений.

Что такое фибрилляция предсердий?Это заболевание, что чаще всего встречается, при котором мышечные волокна верхних камер сердца (предсердий) начинают сокращаться очень часто и хаотично (фибрилляция).

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