14:48
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 16°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Ученые назвали лекарства, которые повышают риск возникновения депрессии

69 Читати новину українською
Ученые рассказали о лекарствах, которые способствуют возникновению депрессии
Ученые рассказали о лекарствах, которые способствуют возникновению депрессии / Фото из открытых источников

Люди, которые принимают лекарства, в побочных эффектах которых указано возможное возникновение депрессии, чаще страдают от этого заболевания, чем другие.

Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в журнале JAMA.

Ученые подчеркивают, что, принимая любые препараты, следует обращать внимание на их побочные эффекты.

Читайте также: 6 признаков летней депрессии и как с ней бороться

По подсчетам ученых, почти половина взрослых американцев принимают рецептурные лекарства, и около 37,2% из них принимают препараты, в побочных эффектах которых указана депрессия. По их словам, это очень тревожная статистика, ведь депрессия продолжает оставаться общеизвестным фактором, который подталкивает людей к самоубийству.

Так, во время исследования в течение 2005-2014 годов, в котором приняли участие более 26 тысяч взрослых, ученые проанализировали употребление более 200 лекарственных препаратов, в побочных эффектах которых была указана депрессия. Многие из них являются общими, включая ибупрофен (Мотрин, Адвил), стероиды (Преднизолон), ранитидин (Зантак), алпразолам (Ксанакс) и левоноргестрел (контроль за рождаемостью).

via GIPHY

Исследование показало, что частота возникновения депрессии возрастала тогда, когда участники принимали больше лекарств, одним из побочных эффектов которых была депрессия. Например, лишь 4,7% участников, которые не принимали ни одного из этих препаратов, имели депрессию, однако эта цифра возрастала до 6,9% в случае применения одного из препаратов, до 9,5% – двух, и до 15,3% в случае применения трех или более препаратов.

В то же время, врач Срижан Сен, доцент кафедры психиатрии Мичиганского университета, отмечает, что данные являются эмпирическими и лишь фиксировали наличие депрессии одновременной с использованием лекарств, а не в результате этого.

"Это важное наблюдение. Однако, я бы не делал никаких преждевременных выводов относительно того, вызывают ли эти лекарства депрессию", – сказал медик.

По его словам, способствовать депрессии могут не сами лекарства, но и заболевания, которые требуют применения трех или более таких препаратов.

Люди, которые принимают эти лекарства, скорее всего, сильно отличаются от людей, которые в них не нуждаются. Вполне возможно, что эти различия (а не лекарства) приводят к возникновению депрессии,
– пояснил Сен.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Медицина Здоровая жизнь Здоровье Лечение Лекарства
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Покупатели против мошенников: как отстоять свои права у продавцов и сервисов
сегодня, 14:01 Покупатели против мошенников: как отстоять свои права у продавцов и сервисов
Яніна Ткачук 101
В Украине введут обязательное лицензирование врачей: основные изменения
сегодня, 11:55 В Украине введут обязательное лицензирование врачей: основные изменения
258
Мы дали хорошего пинка России, – автор резонансных антироссийских плакатов к ЧМ-2018
сегодня, 13:38 Мы дали хорошего пинка России, – автор резонансных антироссийских плакатов к ЧМ-2018
Олена Кук 306
Год безвиза: сохранится ли статус-кво?
сегодня, 12:01 Год безвиза: сохранится ли статус-кво?
Наталія Лебідь 178
Як Ахметов грабує країну: статки мільйонера досягли нових вражаючих показників
сегодня, 10:00 Як Ахметов грабує країну: статки мільйонера досягли нових вражаючих показників
Сергій Лещенко 985
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук