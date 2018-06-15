Ученые назвали лекарства, которые повышают риск возникновения депрессии

Люди, которые принимают лекарства, в побочных эффектах которых указано возможное возникновение депрессии, чаще страдают от этого заболевания, чем другие.

Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в журнале JAMA.

Ученые подчеркивают, что, принимая любые препараты, следует обращать внимание на их побочные эффекты.

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По подсчетам ученых, почти половина взрослых американцев принимают рецептурные лекарства, и около 37,2% из них принимают препараты, в побочных эффектах которых указана депрессия. По их словам, это очень тревожная статистика, ведь депрессия продолжает оставаться общеизвестным фактором, который подталкивает людей к самоубийству.

Так, во время исследования в течение 2005-2014 годов, в котором приняли участие более 26 тысяч взрослых, ученые проанализировали употребление более 200 лекарственных препаратов, в побочных эффектах которых была указана депрессия. Многие из них являются общими, включая ибупрофен (Мотрин, Адвил), стероиды (Преднизолон), ранитидин (Зантак), алпразолам (Ксанакс) и левоноргестрел (контроль за рождаемостью).

Исследование показало, что частота возникновения депрессии возрастала тогда, когда участники принимали больше лекарств, одним из побочных эффектов которых была депрессия. Например, лишь 4,7% участников, которые не принимали ни одного из этих препаратов, имели депрессию, однако эта цифра возрастала до 6,9% в случае применения одного из препаратов, до 9,5% – двух, и до 15,3% в случае применения трех или более препаратов.

В то же время, врач Срижан Сен, доцент кафедры психиатрии Мичиганского университета, отмечает, что данные являются эмпирическими и лишь фиксировали наличие депрессии одновременной с использованием лекарств, а не в результате этого.

"Это важное наблюдение. Однако, я бы не делал никаких преждевременных выводов относительно того, вызывают ли эти лекарства депрессию", – сказал медик.

По его словам, способствовать депрессии могут не сами лекарства, но и заболевания, которые требуют применения трех или более таких препаратов.

Люди, которые принимают эти лекарства, скорее всего, сильно отличаются от людей, которые в них не нуждаются. Вполне возможно, что эти различия (а не лекарства) приводят к возникновению депрессии,

– пояснил Сен.

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