Ученые назвали мелодию, которая больше всего расслабляет и снимает стресс

Ученые из лаборатории Mindlab International в Великобритании провели эксперимент и составили список самых расслабляющих мелодий в мире.

Ученые выяснили, что на первом месте – песня Weightless группы Marconi Union.

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Исследователи предложили добровольцам решить головоломки в кратчайшие сроки. Это повысило уровень стресса участников, а чтобы расслабиться, им дали послушать несколько треков. Во время прослушивания ученые измеряли основные маркеры стресса: давление, ритм дыхания и сердцебиения.

"Трек Weightless вызвал рекордный спад стресса по сравнению со всеми другими музыкальными композициями – он успокаивает в 65% случаев", – рассказал профессор Дэвид Льюис-Ходжсон.

Исследователи предупреждают: за рулем эту песню лучше не слушать.

Самая расслабляющая песня Weightless группы Marconi Union

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