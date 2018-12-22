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      Ученые назвали мелодию, которая больше всего расслабляет и снимает стресс

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      Ученые назвали песню, которая больше всего успокаивает
      Ученые назвали песню, которая больше всего успокаивает / thequestion.ru

      Ученые из лаборатории Mindlab International в Великобритании провели эксперимент и составили список самых расслабляющих мелодий в мире.

      Ученые выяснили, что на первом месте – песня Weightless группы Marconi Union.

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      Исследователи предложили добровольцам решить головоломки в кратчайшие сроки. Это повысило уровень стресса участников, а чтобы расслабиться, им дали послушать несколько треков. Во время прослушивания ученые измеряли основные маркеры стресса: давление, ритм дыхания и сердцебиения.

      "Трек Weightless вызвал рекордный спад стресса по сравнению со всеми другими музыкальными композициями – он успокаивает в 65% случаев", – рассказал профессор Дэвид Льюис-Ходжсон.

      Исследователи предупреждают: за рулем эту песню лучше не слушать.

      Самая расслабляющая песня Weightless группы Marconi Union

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Психология исследования Здоровье
      Источник: 24 Канал
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