Ученые назвали места, которые являются наиболее безопасными в самолете

Специалисты Американского колледжа торакальных врачей назвали, какие места являются наиболее безопасными для людей, а какие нужно выбирать для людей с детьми или с хорошим видом.

Ученые установили, что самое опасное место в самолете – у окна, пишет Likar.info. Поэтому нужно выбирать место у прохода, которое является наиболее безопасным для здоровья.

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Также это место позволит спокойно вставать и потягиваться, не беспокоя других пассажиров, а также делать общую разминку тела.



Какие места в самолете являются самыми безопасными

Медики убеждают, что во время перелета каждые полчаса нужно проходиться по салону. Речь идет об упражнениях, которые укрепляют тело. Такое занятие защищает от двух серьезных опасностей, связанных с перелетами – от тромбоза глубоких вен и закупорки тромбом легочной артерии

Для сна нужно выбирать место впереди салона самолета по бокам. Если же вы путешествуете с ребенком, то покупайте места возле перегородки, поскольку там есть больше места по причине отсутствия перед ней кресел.



Покупайте места возле перегородки, если вы путешествуете с ребенком

К тому же, расстояние между рядами увеличивается до хвоста самолета. Для киноманов не рекомендуют выбирать места в центральных рядах из-за того, что плохо видно экран.

Выбирать места в хвосте салона самолета нужно людям, которые имеют с собой багаж.

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