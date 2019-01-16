21:14
16 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зарплата Пыни. 15 сантиметров Путина
      Вєсті Кремля
      23:12, 15 января
      Вести.UA: Полезные сигареты от "Народного фронта". Кто поджег лавру
      Вєсті.UA
      21:33, 15 января
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:02, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Ученые назвали неэффективное популярное средство от старения

      55 Читати новину українською
      Витамин D не помогает
      Витамин D не помогает / pixabay.com

      Ученые опровергли полезность одного из методов борьбы со старением – прием витамина D в виде пищевых добавок, которые употребляют пожилые люди.

      В новом исследовании говорится, что прием витамина D в пожилом возрасте не увеличивает прочность костей и не уменьшает риск травмоопасных падений, сообщает MedicalXpress.

      Читайте также: Нужно ли принимать витамин D: объяснения Супрун

      В исследовании приняли участие 4 тысячи человек в возрасте 70 лет и старше. Все добровольцы были разделены на несколько групп в зависимости от принятой ими дозы витамина D.

      Вітамін Д
      Витамин D не продлевает жизнь

      Его вводили в организм раз в месяц в течение года (300, 600 или 1200 микрограмм в зависимости от группы). Оказалось, что между тремя группами, в которых принимали витамин D, не было никакой разницы, независимо от принимаемых доз. По словам ученых, у пожилых людей наблюдается дефицит витамина D, однако высокие дозы не оказывают дополнительного эффекта.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
      сегодня , 21:00 Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
      Альона Захарова 21
      Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
      сегодня , 20:02 Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
      33
      Что такое Brexit и почему Британия провалила голосование за соглашение Мэй
      сегодня , 19:41 Что такое Brexit и почему Британия провалила голосование за соглашение Мэй
      Світлана Попова 290
      Топ-5 вещей в зимнем гардеробе: советы стилиста
      сегодня , 19:30 Топ-5 вещей в зимнем гардеробе: советы стилиста
      Юлія Девда 73
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      сегодня , 19:08 Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      29571
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января 2018 , 16:03
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 14:40
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта 2018 , 23:00
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта 2018 , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук