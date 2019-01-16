Ученые назвали неэффективное популярное средство от старения

Ученые опровергли полезность одного из методов борьбы со старением – прием витамина D в виде пищевых добавок, которые употребляют пожилые люди.

В новом исследовании говорится, что прием витамина D в пожилом возрасте не увеличивает прочность костей и не уменьшает риск травмоопасных падений, сообщает MedicalXpress.

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В исследовании приняли участие 4 тысячи человек в возрасте 70 лет и старше. Все добровольцы были разделены на несколько групп в зависимости от принятой ими дозы витамина D.



Витамин D не продлевает жизнь

Его вводили в организм раз в месяц в течение года (300, 600 или 1200 микрограмм в зависимости от группы). Оказалось, что между тремя группами, в которых принимали витамин D, не было никакой разницы, независимо от принимаемых доз. По словам ученых, у пожилых людей наблюдается дефицит витамина D, однако высокие дозы не оказывают дополнительного эффекта.

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