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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Ученые назвали неэффективный способ лечения мужского бесплодия

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Употребление антиоксидантов не повышает качество спермы
Употребление антиоксидантов не повышает качество спермы / psicologo24horas.com

Врачи часто приписывают при мужском бесплодии антиоксиданты, однако ученые доказали, что такой способ лечения неэффективен.

Такие выводы сделали ученые из Университета Северной Каролины, пишет Европейское общество репродукции и эмбриологии человека.

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До этого считалось, что антиоксиданты снижают окислительный стресс и повышают качество спермы.

В исследовании приняли участие 174 пары. Мужчины, которые принимали участие в эксперименте, в течение трех месяцев употребляли добавки, содержащие витамины C, D3 и E, фолиевую кислоту, цинк, селен и L-карнитин. Контрольная группа принимала плацебо.

Ученые исследовали качество спермы до и после эксперимента. По убеждениям ученых, сперматозоиды созревают в течение 74 дней, поэтому эффект от употребления антиоксидантов должен быть заметен через три месяца.

Однако ученые не обнаружили существенных различий – у мужчин не отличались численность, форма, подвижность и фрагментация ДНК сперматозоидов. Индекс фертильности в группе, принимавшей добавки, составлял 10,5%, а у контрольной - 9,1%.

Этот индекс не изменился после 6 месяцев употребления добавок и плацебо.

Что такое антиоксиданты?
Это вещества, которые препятствуют образованию свободных радикалов в клетках нашего организма. Антиоксиданты могут быть как природного, так и искусственного происхождения.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье исследования Секс Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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