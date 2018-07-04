Ученые назвали неэффективный способ лечения мужского бесплодия
Врачи часто приписывают при мужском бесплодии антиоксиданты, однако ученые доказали, что такой способ лечения неэффективен.
Такие выводы сделали ученые из Университета Северной Каролины, пишет Европейское общество репродукции и эмбриологии человека.
Читайте также: Ученые разработали инновационный метод лечения бесплодия
До этого считалось, что антиоксиданты снижают окислительный стресс и повышают качество спермы.
В исследовании приняли участие 174 пары. Мужчины, которые принимали участие в эксперименте, в течение трех месяцев употребляли добавки, содержащие витамины C, D3 и E, фолиевую кислоту, цинк, селен и L-карнитин. Контрольная группа принимала плацебо.
Ученые исследовали качество спермы до и после эксперимента. По убеждениям ученых, сперматозоиды созревают в течение 74 дней, поэтому эффект от употребления антиоксидантов должен быть заметен через три месяца.
Однако ученые не обнаружили существенных различий – у мужчин не отличались численность, форма, подвижность и фрагментация ДНК сперматозоидов. Индекс фертильности в группе, принимавшей добавки, составлял 10,5%, а у контрольной - 9,1%.
Этот индекс не изменился после 6 месяцев употребления добавок и плацебо.
Что такое антиоксиданты?
Это вещества, которые препятствуют образованию свободных радикалов в клетках нашего организма. Антиоксиданты могут быть как природного, так и искусственного происхождения.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.