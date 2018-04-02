Ученые назвали необычную причину здорового сердца

Оптимистичные люди, которые находятся в хорошем настроении, меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.

К такому выводу пришли американские ученые, говорится в статье на BMJ Open.

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Для научной работы эксперты проанализировали данные о 4,9 тысячах жителей США латиноамериканского происхождения. Ученые считают, эта группа наиболее уязвима, поскольку не все знают английский, а найти испаноязычного врача бывает нелегко.

Всех участников разделили на группы в зависимости от индекса массы тела, подвижности, уровня глюкозы в плазме, кровяного давления.

Уровень оптимизма у добровольцев измеряли с помощью специального теста.

Как обнаружили ученые, оптимистичные люди значительно реже жалуются на проблемы с сердцем.

По словам авторов исследования, к настоящему времени нет четкой информации о связи между психологическим состоянием и состоянием сердца. Однако эксперимент показывает такую ​​зависимость.