Ученые назвали неожиданную опасность от шашлыка

Ученые выяснили, что для человека особенно опасны канцерогены, которые возникают во время жарки мяса. Все потому, что они наносят вред не органам дыхания, а коже.

Ученые из Китая установили, что удар вредных продуктов горения приходится не на дыхательные пути, а на кожу, говорится в журнале Environmental Science & Technology.

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Во время жарки шашлыка появляются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) — соединения, образующиеся при горении органического сырья. Большинство этих соединений увеличивают риск развития онкозаболеваний у тех людей, которые часто подвергаются такому влиянию.

Ученые для проведения эксперимента пригласили 20 человек на барбекю в возрасте от 22 до 25 лет. Они провели 2,5 часа под открытым небом. Участники сдавали на анализ несколько образцов мочи с определенным интервалом.

Всех людей поделили на три группы: одни готовили мясо, другая группа находилась возле дыма без каких-либо средств защиты, а третьи носили респираторы. Только одной группе позволили съесть мясо.

Ученые установили, что наибольшее количество соединений получили те, кто ел жареное мясо. Однако вторым источником опасности стало влияние канцерогенов на кожу. Снизить этот эффект может одежда с длинным рукавом, однако после жарки мяса ее необходимо поменять. Все потому, что после того, как дым просачивается в материал одежды, кожа получает еще больше канцерогенов.

К слову, 90% крупных украинских производителей мяса используют на фермах во время выращивания животных вредные антибиотики, которые разрушают организм человека.