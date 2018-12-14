Ученые назвали неожиданную опасность Рождества

Шведские ученые из Лундского университета обнаружили, что риск инфаркта миокарда не связан со спортивными мероприятиями и пасхальной неделей.

Результаты исследования опубликовали в журнале The BMJ.

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В исследовании проанализировали данные более 283 тысяч случаев сердечных приступов за 16 лет. Вероятнее всего, это связано с повышенным эмоциональным напряжением.

В ходе работы исследователи обнаружили, что рождественские и летние каникулы были связаны с более высоким риском сердечного приступа (15% и 12% соответственно) в сравнении с контрольным периодом. Как контрольный срок были определены две недели до и после праздников и спортивного мероприятия.

Раннее утро, обычно восемь утра, и понедельник тоже были связаны с высокими шансами на приступ.

Наиболее опасным периодом был день накануне Рождества, 23 декабря: риск сердечного приступа в этот день увеличивался на 37%, достигая максимума примерно в 22:00.

Для Швеции день накануне Рождества – главный день зимних каникул, а значит, именно в это время эмоции людей достигают пика. Наиболее подверженной группой риска населения стали пожилые люди старше 75 лет и те, кто уже страдает диабетом или болезнями сердца.

А вот 31 декабря не имело никакого риска для сердца.

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