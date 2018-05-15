05:48
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
  • суббота
    20°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Лечение
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Ученые назвали неожиданную пользу от алкоголя

398 Читати новину українською
Алкоголь
Алкоголь / timeout.com

Британские ученые установили, что небольшие дозы алкоголя помогают снизить потребление алкоголя и уменьшить число преждевременных смертей, которые связаны с чрезмерным его потреблением.

В исследовании, которое состоит из двух частей, приняли участие 278 человек, пишет MedicalXpress.

Читайте также: Употребление алкоголя значительно ухудшает важную функцию сна, – ученые

Каждый доброволец мог заказывать столько алкоголя, сколько хотел.

Ученые установили, что участники, которые заказывали небольшие порции, употребляли меньше алкоголя во время одного сеанса, чем те, которым подали стандартные порции.

Согласно их выводам, сокращение спиртных напитков на 25% в барах и ресторанах, может привести к уменьшению количества смертей в Великобритании на 5-12%.

via GIPHY

Таким образом, чем меньше порция, тем меньше человек употребляет спиртных напитков.

К слову, американские ученые утверждают, что алкоголь значительно ухудшает качество секса. Все потому, что употребление спиртных напитков – это распространенная причина эректильной дисфункции у мужчин.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Алкоголь Лечение
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 15 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 15 мая: обыск
15 мая, 22:29 Главные новости 15 мая: обыск "РИА Новости Украина" и открытие Крымского моста
371
Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
15 мая, 22:01 Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
Злой Одессит 757
Врага видел в лицо, до них тут 50 метров, – боец 24 ОМБр из Зайцево
15 мая, 21:02 Врага видел в лицо, до них тут 50 метров, – боец 24 ОМБр из Зайцево
Катерина Петренко 496
Обыски в РИА
15 мая, 20:01 Обыски в РИА "Новости": кратко о причинах и последствиях
Євгенія Мазур 279
15 мая, 19:01 "Северный поток-2": России рано радоваться?
Інна Жолобович 957
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук