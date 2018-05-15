Ученые назвали неожиданную пользу от алкоголя

Британские ученые установили, что небольшие дозы алкоголя помогают снизить потребление алкоголя и уменьшить число преждевременных смертей, которые связаны с чрезмерным его потреблением.

В исследовании, которое состоит из двух частей, приняли участие 278 человек, пишет MedicalXpress.

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Каждый доброволец мог заказывать столько алкоголя, сколько хотел.

Ученые установили, что участники, которые заказывали небольшие порции, употребляли меньше алкоголя во время одного сеанса, чем те, которым подали стандартные порции.

Согласно их выводам, сокращение спиртных напитков на 25% в барах и ресторанах, может привести к уменьшению количества смертей в Великобритании на 5-12%.

Таким образом, чем меньше порция, тем меньше человек употребляет спиртных напитков.

К слову, американские ученые утверждают, что алкоголь значительно ухудшает качество секса. Все потому, что употребление спиртных напитков – это распространенная причина эректильной дисфункции у мужчин.