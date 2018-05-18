Чем полезен табак для здоровья: ответ ученых

Австралийские ученые установили, что декоративный вид табака (Nicotiana alata) может помочь в борьбе против инфекционных заболеваний.

Этот вид табака может побороть такие заболевания, которые вызываются золотым стафилококком, ВИЧ, вирусом Зика и энцефалитными вирусами, информирует MedicalXpress.

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По данным ученых, пептид NaD1 уничтожает внешний слой клеток грибка Candida albicans. Последний является возбудителем опасных заболеваний у людей с иммунодефицитами. В результате микроорганизмы погибают.

Этот процесс значительно отличаются от принципа действия антибиотиков, в которых к грибку наблюдается развитие устойчивости.

Ученые отметили, что каждая восьмая смерть в мире из-за инфекций.

К слову, каждый пятый гражданин в Украине курит. А по статистике, курение сигарет – одна из основных причин заболеваемости и смертности.