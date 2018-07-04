Ученые назвали неожиданную причину "букета" опасных болезней у мужчин

Развитие ряда опасных хронических заболеваний может спровоцировать недостаточная выработка мужского полового гормона тестостерона.

Об этом заявили американские исследователи из Мичиганского университета, передает "Обозреватель".

Дефицит тестостерона встречается у 22% молодежи, 36% людей среднего возраста и 35% старших. Такие данные ученые получили, проанализировав истории болезни нескольких тысяч американцев из трех возрастных групп (молодых, зрелых и пожилых).

Читайте также: Патология очень сильно молодеет, – украинцев предостерегли о распространенном заболевании

Дефицит мужского полового гормона является более распространенным явлением, чем считалось до сих пор. Нехватка тестостерона может негативно сказываться и на поведении мужчин, делая их нервными, суетливыми, склонными к частым приступам плохого настроения.

Дефицит этого гормона может привести к развитию таких заболеваний как артрит, сахарный диабет, гипертония, инсульт, инфаркт и депрессия

Мы изучали случаи мультиморбидности – наличия двух и более хронических заболеваний у добровольцев. Выяснилось, что недостаток тестостерона ведет к мультиморбидности у представителей сильного пола разного возраста,

– отметили ученые.

Дефицит тестостерона часто связан с недостаточной физической активностью и ожирением. В частности, если вес мужчины на 30% превышает норму, его эндокринная система начинает наращивать выработку женского гормона эстрогена. Отсюда – повышенная капризность, обидчивость и изменения в фигуре.

Отрицательно на выработку тестостерона влияет злоупотребление алкоголем, хронический простатит, прием некоторых лекарств, вегетарианство и рацион питания с недостаточным уровнем жиров.

"Мужчинам нужно регулярно измерять уровень тестостерона. Снижение уровня этого гормона часто происходит совершенно незаметно, приводя и к плавному ухудшению состояния здоровья в целом, и к увеличению риска хронических болезней", – констатировали исследователи.

Увеличить его количество в организме можно с помощью физических нагрузок.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.