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      Ученые назвали новую опасность ночной работы

      82 Читати новину українською
      Вред от ночной работы
      Вред от ночной работы / phapluatdansinh.phapluatxahoi.vn

      Прерывистый график значительно повышает риск развития диабета второго типа. Максимальной опасности подвергаются женщины, которые дежурят в дневные и ночные смены.

      Об этом сообщают ученые Гарвардского университета.

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      Они проанализировали данные нескольких долгосрочных исследований, посвященных здоровью медперсонала, который работает в больнице круглосуточно.

      via GIPHY

      Исследования охватили 143 410 медсестер, у 10 915 из них был выявлен диабет второго типа. За каждые пять лет работы в прерывистом графике вероятность развития этого заболевания возрастала на треть.

      Значительно ухудшали ситуацию вредные привычки. Курение, избыточный вес, неправильное питание и отсутствие спорта повышали риск диабета еще в 2,3 раза.

      Ученые предположили, что сменная работа вызывает нарушение естественных циркадных ритмов в организме, а это, в свою очередь, ведет к гормональному дисбалансу. Также нездоровый образ жизни может негативно влиять на полезные бактерии в кишечнике.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Здоровая жизнь Медицина
      Источник: 24 Канал
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