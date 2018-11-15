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      Ученые назвали новый действенный способ похудения

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      Правильно построенный режим дня способствует похудению
      Правильно построенный режим дня способствует похудению / Фото из открытых источников

      Режим дня – это отличный способ организации своей жизни. Правильно подобранный распорядок позволяет сэкономить время, успеть завершить больше дел, а также поможет в процессе похудения.

      Об этом сообщает Cosmo.

      По словам ученых, если пищу принимать в одно и то же время каждый день, то вес будет уменьшаться быстрее.

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      Ученые из Института Солка в Калифорнии провели исследование, в результате которого выяснили, что длительные промежутки времени между приемом пищи негативно влияют на фигуру и не способствуют процессу похудения. Дело в том, что любое диетическое питание основано на дробном приеме пищи, при этом следует соблюдать определенные интервалы между приемами.

      via GIPHY

      Также, эксперты рекомендуют питаться примерно в период 8-12 часов в сутки. Например, если завтрак в 7 часов утра, то крайний срок ужина должен быть не позднее 19 часов. По словам ученых, это объясняется тем, что если организм "знает", когда получит очередную порцию пищи, то успеет подготовиться и более эффективно переварит ее.

      Кроме того, положительное влияние на процессы похудения имеет подъем и сон в одно и то же время.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье исследования Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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