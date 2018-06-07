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Ученые назвали обувь, которая больше всего вредит здоровью

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Ученые назвали обувь, которая больше всего вредит здоровью
Ученые назвали обувь, которая больше всего вредит здоровью / Фото из открытых источников

Гарвардские ученые провели масштабное исследование и выяснили, что обувь на каблуках имеет худшее влияние на здоровье человека. Однако ученые рекомендуют чаще ходить на отдыхе босыми, чтобы лучше работали мышцы ног.

Об этом сообщают на The Independent.

Один из авторов исследования Дэниэл Либерман выяснил, что амортизаторы и воздушные подушки в популярных моделях обуви, включая кроссовки, на самом деле вредят здоровью ног. Все потому, что амортизаторы, которые должны были бы обеспечивать покупателям комфорт и прочность во время ходьбы, на самом деле делают их слабыми и более уязвимыми к различным травмам.

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Когда вы ходите в обуви, ваши мышцы работают хуже, чем, когда вы ходите босиком. Мягкие подошвы не дают возможности вашим ногам регулярно "тренироваться", в результате чего увеличивается риск травм и проблем со здоровьем ног,
– добавил Либерман.

Ученый отметил, что даже любимые кроссовки не слишком хорошее влияние на человеческое здоровье, однако оно все же лучше, чем каблуки. По его данным, кроме неудобства, обуви на высоких каблуках может полностью изменить структуру мышц и привести к серьезным проблемам в будущем. Также от "каблуков" могут деформироваться человеческие стопы имеют не менее угрожающие последствия.

В итоге эксперт советует всем женщинам и мужчинам, особенно в летнюю пору, носить летние плоские сандалии, которые лучше всего имитируют босые ноги, а также часто менять разные модели обуви, чтобы не давать мышцам ног расслабляться.

Теги: Стиль и мода Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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