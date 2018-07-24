Ученые назвали опасность ароматизированных свечей

Зажигание ароматических свечей является вредной для здоровья привычкой – испарения, которые они производят, являются такими же токсичными, как сигаретный дым.

Об этом сообщили американские ученые, передает Zdorovia.

Часто люди усиливают действие ароматизированных свечей, закрыв дома все окна, чтобы запах не убегал из дома.

Читайте также: Медики рассказали, как пользоваться смартфоном и не вредить здоровью

Спать в помещении с высокой концентрацией в воздухе вредных веществ со свечей может быть очень опасно. В частности, страдают органы дыхания – повышается вероятность развития астмы. А еще из-за испарения возрастает риск возникновения такого кожного заболевания как экзема.

И это касается исключительно свечей массового производства, которые изготавливают из парафина. Если свечи изготовлены из высококачественного пчелиного воска и сои – они редко провоцируют проблемы со здоровьем.

Ароматизированные свечи могут вызвать развитие астмы

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.