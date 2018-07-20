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Телеканал новостей 24 Новости Дети

Ученые назвали опасность компьютерной томографии для детей

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Ученые назвали опасность компьютерной томографии для детей
Ученые назвали опасность компьютерной томографии для детей / radspe.com

Исследователи из Нидерландов предположили, что обследование методом компьютерной томографии (КТ) могут повышать риск развития опухолей мозга у детей.

В исследовании приняли участие 168 тысяч детей и подростков до 18 лет, пишет журнал Journal of National Cancer Institute.

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Они прошли одну или несколько процедур компьютерной томографии в нидерландских больницах в период с 1979 по 2012 год.

Ученые пришли к выводу, что более высокие дозы излучения, полученные при процедурах КТ, увеличивали риск развития опухолей мозга. Однако связи между томографией и вероятностью лейкемии ученые не обнаружили.

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Ученые назвали опасность компьютерной томографии

В ходе исследования ученые зафиксировали в 1,5% раза выше риск заболеваемости различными типами рака мозга у детей, чем ожидалось.

У тех, кто получал высокие дозы радиации (более 120 mGy), риск возрастал в 2-4 раза по сравнению с населением в целом.

К слову, американские ученые в результате исследований установили соединения, которые способны подавлять рост и распространение рака.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Онкозаболевания Дети
Источник: 24 Канал
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