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      Ученые назвали опасность лишнего веса у ребенка

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      Ученые назвали опасность лишнего веса у ребенка
      Ученые назвали опасность лишнего веса у ребенка / anamariabraga.globo.com

      Исследования ученых из Детского госпиталя в Орландо выявило причину появления хронических заболеваний у детей.

      Об этом говорится в исследовании, пишет журнал Pediatrics.

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      В эксперименте приняли участие 500 тысяч детей в возрасте от 2 до 17 лет. Ученые обнаружили, что 41 тысяча детей страдала астмой. А 100 тысяч подростков из общей выборки страдали различными типами ожирения и имели признаки диабета.

      Чим небезпечне ожиріння у дітей
      Чем опасно ожирение у детей

       
      Ожирение – причины
      * пассивный образ жизни с малой физической активностью;
      • генетические нарушения ферментативной активности;
      • избыточное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;
      • переедание психогенного характера;
      состояния физиологические (беременность, климакс);
      • недосыпание, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.

      Сопоставив между собой собранные данные, ученые смогли обнаружить, что каждый третий ребенок, страдающий астмой, также страдает ожирением.

      Исследование показало, что хронические воспаления, из-за которых в конечном итоге поражаются и внутренние органы, связаны со сдавлением мягких тканей жировыми отложениям и недостаточной физической активностью.

      Ученые подытожили: ожирение приводит к нарушению работы иммунных клеток организма и провоцирует развитие разных видов астмы.

      Ожиріння призводить до різних видів астми
      Ожирение приводит к различным видам астмы

      Поэтому исследователи советуют контролировать вес ребенка с раннего возраста.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Ожирение Дети
      Источник: 24 Канал
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