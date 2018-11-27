Ученые назвали опасность лишнего веса у ребенка

Исследования ученых из Детского госпиталя в Орландо выявило причину появления хронических заболеваний у детей.

Об этом говорится в исследовании, пишет журнал Pediatrics.

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В эксперименте приняли участие 500 тысяч детей в возрасте от 2 до 17 лет. Ученые обнаружили, что 41 тысяча детей страдала астмой. А 100 тысяч подростков из общей выборки страдали различными типами ожирения и имели признаки диабета.



Чем опасно ожирение у детей

Ожирение – причины * пассивный образ жизни с малой физической активностью;

• генетические нарушения ферментативной активности;

• избыточное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;

• переедание психогенного характера;

• состояния физиологические (беременность, климакс);

• недосыпание, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.

Сопоставив между собой собранные данные, ученые смогли обнаружить, что каждый третий ребенок, страдающий астмой, также страдает ожирением.

Исследование показало, что хронические воспаления, из-за которых в конечном итоге поражаются и внутренние органы, связаны со сдавлением мягких тканей жировыми отложениям и недостаточной физической активностью.

Ученые подытожили: ожирение приводит к нарушению работы иммунных клеток организма и провоцирует развитие разных видов астмы.



Ожирение приводит к различным видам астмы

Поэтому исследователи советуют контролировать вес ребенка с раннего возраста.

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