Ученые назвали опасность популярных алкогольных напитков

Группа ученых из США, Великобритании и Бразилии провела исследования на рыбах и выяснила, какие популярные алкогольные коктейли являются наиболее опасными для здоровья человека.

Медики провели эксперимент на аквариумных рыбках, среди которых посадили хищников, говорится в Journal pf Psychiatric Research.

Читайте также: Меняется ли личность с возрастом: ответ ученых

Ученые поместили "миролюбивых" и опасных рыб вместе в несколько аквариумов, один из которых был наполнен обычной водой, а другой - смесью из воды, таурина и этилового спирта. Известно, что таурин имеет тонизирующее действие, а этан имеет расслабляющий эффект.

Ученые установили, что у рыб в "коктейле" уменьшалась социальная активность, у них отсутствовала реакция на присутствующего хищника.

Таким образом, таурин увеличивает негативные эффекты от употребления алкоголя и делает испытуемых более склонными к риску из-за ослабления чувства страха.

Вывод ученых таков: сочетание этанола и таурина ослабляют чувство страха.