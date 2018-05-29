Ученые назвали оптимальное количество детей для здоровья женщины

Израильские ученые в ходе исследования пришли к выводу, что рожать от 2 до 4 детей будет оптимальным для здоровья женщины.

Такое заявили профессора Ури Эльхалаль и Менахем Фридлендер из отдела клинических патологий беременности при иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем", пишет "Наша мама".

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Ученые наблюдали за 45 тысячами роженицами в течение 37 лет. Они обнаружили, что риск преждевременной смерти у женщин, которые родили одного ребенка, составил 3,7%. Этот показатель достигал 13,5% у тех, кто имел от 5 до 9 детей.

Только те матери, которые имели 2-4 детей, риск смерти оказался минимальным.

Ученые отметили, что многодетные матери больше страдали такими заболеваниями как рак, диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы. Правда, связи между количеством детей и развитием болезней ученые не обнаружили.

К слову, послеродовая депрессия у женщины может дать серьезное осложнение – психоз. И такое состояние может быть опасным как для малыша, так и для матери и близкого окружения.