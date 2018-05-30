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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Ученые назвали основные сигналы, которые могут спровоцировать сердечный приступ

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Сердечный приступ
Сердечный приступ / alternatifterapi.com

Боль в области груди, одышка и головокружение, свистящее дыхание и кашель могут быть первыми сигналами ухудшения работы сердца.

Сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании составили список главных провокаторов сердечных приступов, передает Ukrhealth.

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Чаще всего к сердечному приступу приводит ишемическая болезнь, но спровоцировать его могут также стрессы, избыточный вес, диабет, гипертония, повышенный уровень холестерина,
– констатировали медики.

Медики напоминают – лучшей профилактикой сердечного приступа будет регулярная физическая активность. И спорту надо уделять не менее 40 минут в день. Это эффективно способствует нормализации давления и снижению холестерина.

Кроме того, ученые советуют следить за питанием – потреблять продукты, содержащие полезные минералы и витамины. А это, в частности, рыба, бобовые, молочные продукты. А еще стоит отказаться от вредных продуктов и алкоголя и уменьшить потребление сахара.

via GIPHY

 

Теги: Сердечно-сосудистые заболевания Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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