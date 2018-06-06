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Ученые назвали песню, которая поможет спасти жизнь

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Непрямой массаж сердца
Непрямой массаж сердца / Фото из открытых источников

Для того чтобы выдержать правильный темп при реанимации человека благодаря непрямому массажу сердца, ученые из Барселоны советуют запомнить ритм песни Macarena.

Об этом сообщает Naked Science.

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Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца для срочной реанимации должны осуществляться в соответствии с проверенной техникой и в определенном темпе: так, важно делать от 100 до 120 нажатий на легкие за минуту.

Людям, у которых нет достаточной практики, очень сложно выдержать правильный ритм. Именно поэтому ученые из Барселоны решили исследовать, насколько в этом деле могут помочь песни соответствующего темпа. Эксперименты на 164 студентах-добровольцах показали, что лучшего результата при реанимации человека добивались именно те, кто напевал песню Macarena — главный хит испанской группы 90-х Los del Rio.

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Темп композиции — 103 bpm — оказался оптимальным для соблюдения нужного ритма реанимационных процедур. Об этом профессор Энрике Каррера Карденал и его коллеги из университета Барселоны сообщили на Европейском конгрессе по анестезии 2018 года, который проходил в Дании.

"Стоит добавить, что студенты предварительно обучались технике сердечно-легочной реанимации. В опытах они проводили все процедуры на манекене в течение двух минут. Одна группа испытуемых делала это сама по себе, другая — под мобильное приложение-метроном, который задает ритм, третья — под песню. Лучше всего проявили себя те, кто пользовался метрономом: 91% нажатий у них происходил в нужном ритме. Однако и под Macarena их количество составляло 74% — против 24% "правильных" нажатий у тех, кто не пользовался ни одним методом для поддерживания темпа", – говорится в сообщении.

Песня Macarena группы Los del Rio.



 

Теги: Новости Украины Медицина Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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