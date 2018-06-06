Ученые назвали песню, которая поможет спасти жизнь

Для того чтобы выдержать правильный темп при реанимации человека благодаря непрямому массажу сердца, ученые из Барселоны советуют запомнить ритм песни Macarena.

Об этом сообщает Naked Science.

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Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца для срочной реанимации должны осуществляться в соответствии с проверенной техникой и в определенном темпе: так, важно делать от 100 до 120 нажатий на легкие за минуту.

Людям, у которых нет достаточной практики, очень сложно выдержать правильный ритм. Именно поэтому ученые из Барселоны решили исследовать, насколько в этом деле могут помочь песни соответствующего темпа. Эксперименты на 164 студентах-добровольцах показали, что лучшего результата при реанимации человека добивались именно те, кто напевал песню Macarena — главный хит испанской группы 90-х Los del Rio.

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Темп композиции — 103 bpm — оказался оптимальным для соблюдения нужного ритма реанимационных процедур. Об этом профессор Энрике Каррера Карденал и его коллеги из университета Барселоны сообщили на Европейском конгрессе по анестезии 2018 года, который проходил в Дании.

"Стоит добавить, что студенты предварительно обучались технике сердечно-легочной реанимации. В опытах они проводили все процедуры на манекене в течение двух минут. Одна группа испытуемых делала это сама по себе, другая — под мобильное приложение-метроном, который задает ритм, третья — под песню. Лучше всего проявили себя те, кто пользовался метрономом: 91% нажатий у них происходил в нужном ритме. Однако и под Macarena их количество составляло 74% — против 24% "правильных" нажатий у тех, кто не пользовался ни одним методом для поддерживания темпа", – говорится в сообщении.

Песня Macarena группы Los del Rio.





