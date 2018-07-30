Ученые назвали полезные свойства шампанского

Со слов медиков, шампанское может быть очень полезным для здоровья. Оно содержит ряд ингредиентов, которые положительно влияют на память, иммунитет и здоровье сердца.

Поэтому этот напиток в умеренных дозах полезно употреблять для профилактики инфарктов и старческого слабоумия, передает Мaximum.

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Со слов ученых, шампанское содержит химические вещества вроде фенольной кислоты, которые регулируют сигналы между нервными клетками и благотворно влияют на укрепление функции памяти.

Феноловая кислота также стабилизирует пространственное ориентирование, восприятие запахов и звуков. Поэтому тем самым напиток образует защиту от старческого слабоумия.

После употребления шампанского в крови увеличивается выработка окиси азота, а это укрепляет сосуды и увеличивает кровоток. А полифенолы снижают артериальное давление.

Еще одно полезное свойство шампанского – оно препятствует риску образования тромбов, которые вызывают инфаркты.

А еще ученые утверждают, что напиток повышает качество сексуальной жизни – оно вызывает более быструю и устойчивую эрекцию.

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