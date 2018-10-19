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      Ученые назвали пользу интимных отношений с бывшими

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      Ученые назвали пользу интимных отношений с бывшими
      Ученые назвали пользу интимных отношений с бывшими / vivianbaruch.com

      Новое исследование ученых из Университета штата Уэйн в США показало, что сексуальные отношения с бывшими могут быть хорошим способом для того, чтобы скорее настроить себя на новые отношения

      Ученые обнаружили в "ex-sex" (отношения с бывшими) обратный эффект, пишет The Daily Mail.

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      В исследовании приняли участие более 500 человек. Они рассказали об эмоциональных последствиях сексуальных отношений со своими бывшими партнерами.

      Ученые выяснили, что те, кто вступал в интимные отношения со своими экс-партнерами, позже реже жаловались на депрессивные мысли и плохое настроение из-за разрыва. Они также намного быстрее освобождались от мыслей о бывших отношениях.

      via GIPHY

      Интимные отношения с бывшим партнером могут ослабить психологический стресс, что послужило причиной развода, а также обеспечить человеку физиологическую близость, которая ему нужна для того, чтобы двигаться дальше.

      Другими словами, такие отношения совсем не бередят старые раны, а позволяют им быстрее затянуться.

      via GIPHY

      Вывод ученых: "ex-sex" положительно влияет на психологическое состояние человека после расставания и помогает его лучше пережить.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Психология Здоровье Секс Стресс
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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