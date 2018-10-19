Ученые назвали пользу интимных отношений с бывшими

Новое исследование ученых из Университета штата Уэйн в США показало, что сексуальные отношения с бывшими могут быть хорошим способом для того, чтобы скорее настроить себя на новые отношения

Ученые обнаружили в "ex-sex" (отношения с бывшими) обратный эффект, пишет The Daily Mail.

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В исследовании приняли участие более 500 человек. Они рассказали об эмоциональных последствиях сексуальных отношений со своими бывшими партнерами.

Ученые выяснили, что те, кто вступал в интимные отношения со своими экс-партнерами, позже реже жаловались на депрессивные мысли и плохое настроение из-за разрыва. Они также намного быстрее освобождались от мыслей о бывших отношениях.

Интимные отношения с бывшим партнером могут ослабить психологический стресс, что послужило причиной развода, а также обеспечить человеку физиологическую близость, которая ему нужна для того, чтобы двигаться дальше.

Другими словами, такие отношения совсем не бередят старые раны, а позволяют им быстрее затянуться.

Вывод ученых: "ex-sex" положительно влияет на психологическое состояние человека после расставания и помогает его лучше пережить.

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