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Ученые назвали популярные продукты, которые защитят от опасных болезней

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Яйца снижают риск развития диабета
Яйца снижают риск развития диабета / unsplash.com

Ученые из США провели ряд исследований и установили, какие продукты могут уменьшить риск развития диабета, сердечных болезней и болезни Паркинсона.

Исследователи выяснили, что ежедневное употребление яиц в течение 12 недель значительно снижает вероятность развития диабета, при этом не меняется уровень холестерина в крови, пишет News Medical.

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Эксперимент проводили с участием людей, которые страдают ожирением или имеют лишний вес. У людей, которые ежедневно употребляли яйца, были высокие показатели сахара в крови натощак и резистентность к инсулину, чем у других участников.

Ученые установили, что употребление молочных продуктов снижает риск развития околоректального рака – злокачественные опухоли толстого кишечника и прямой кишки. Продукты с низким содержанием жира (йогурт) или ферментированные продукты способствовали профилактике этого вида онкозаболеваний.

Листовые овощи и ягоды способствовали снижению риска развития болезни Паркинсона. В исследовании приняли участие 706 добровольцев. Употребление этих продуктов может замедлить прогрессирование этой болезни.

Другое исследование показывает, что компоненты, содержащиеся в съедобных грибах, борются с воспалительными процессами и реакциями.

Ученые также выяснили, что у людей, которые употребляют три или более чашек кофе в день снижается риск госпитализации, которая связано с печенью. То есть кофеманы имеют меньший риск заболевания печени чем те, кто не употребляет этот напиток.

Нормализуют уровень сахара в крови орехи пекан, они показали лучшие показатели резистентности к инсулину через четыре недели употребления продукта. Их суточная доза составляла 42 грамма.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение исследования Онкозаболевания Диабет Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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