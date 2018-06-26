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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Ученые назвали популярный алкогольный напиток, который делает женщин счастливыми

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Белое вино делает женщин более счастливыми
Белое вино делает женщин более счастливыми / Фото из открытых источников

Ученые утверждают, что выпитый бокал вина в день положительно влияет на деятельность всего организма человека, а употребление белого вина позволяет женщинам чувствовать себя гораздо счастливее.

К такому выводу пришли испанские ученые из Мадридского политехнического университета после проведения экспериментов, пишет The Sun.

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Так, ученые провели исследование с участием более 200 женщин, которым предлагали дегустировать образцы нескольких видов вина. После этого ученые наблюдали за эмоциональным состоянием представительниц прекрасного пола.

Выяснилось, что потребление белого вина позволяет женщинам чувствовать гораздо более выраженные счастливые эмоции.

У женщин поднималось настроение, они чувствовали радость и прилив сил. Совершенно противоположный эффект вызвала дегустация красного вина: после его применения наблюдалось ощущение вины и агрессивность,
– рассказали авторы эксперимента.

Кроме того, исследования показали, что женщины в роли дегустаторов вина превосходят мужчин и лучше разбираются во вкусе напитка.

via GIPHY

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Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Алкоголь исследования
Источник: 24 Канал
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