Ученые назвали причину хронической усталости
Синдром хронической усталости может развиваться из-за недостатка йода и проблем с щитовидной железой.
Такой вывод сделали специалисты университета Гронингена, сообщает Knife.
В ходе исследования ученые проверили состав крови людей с синдромом хронической усталости. Они выяснили, что результаты проб у этих лиц был такими же, как и у людей, страдающих от недостатка гормонов щитовидной железы.
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В частности, в обоих случаях бывает пониженный уровень Т3 и Т4 – двух главных гормонов щитовидной железы.
Если наши выводы подтвердятся, то мы проверим, как йодные пищевые добавки и гормон Т3 повлияют на самочувствие пациентов,
– добавили ученые.
Источник: 24 Канал
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