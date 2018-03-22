Ученые назвали причину хронической усталости

Синдром хронической усталости может развиваться из-за недостатка йода и проблем с щитовидной железой.

Такой вывод сделали специалисты университета Гронингена, сообщает Knife.

В ходе исследования ученые проверили состав крови людей с синдромом хронической усталости. Они выяснили, что результаты проб у этих лиц был такими же, как и у людей, страдающих от недостатка гормонов щитовидной железы.

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В частности, в обоих случаях бывает пониженный уровень Т3 и Т4 – двух главных гормонов щитовидной железы.

Если наши выводы подтвердятся, то мы проверим, как йодные пищевые добавки и гормон Т3 повлияют на самочувствие пациентов,

– добавили ученые.