Ученые назвали причину самой убийственной в истории человечества пандемии

Международная команда ученых проанализировала два генома старейших из известных возбудителей бубонной чумы, возраст которых достигает почти 4000 лет.

Со слов исследователей, они обнаружили штамм чумной палочки, который является "предком" инфекции, вызвавшей такие пандемии как: "Черная смерть", "Юстинианова чума" и третья пандемия чумы в Китае, передает Phys.

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Они отмечают, что именно бактерия Yersinia pestis стала причиной убийственных пандемий в эпоху Древнего мира, Средневековья и Нового времени.

Новые штаммы чумной палочки были выделены у двух жертв болезни, похороненных в одной могиле 3800 лет назад. Такая находка, по словам генетиков, позволяет отодвинуть время появления опасной формы чумной палочки, способной заражать грызунов, людей и других млекопитающих, на 1000 лет.

Микроорганизмы обладали всеми необходимыми генами для развития бубонной формы болезни.

Добавим, в январе 2018 года исследователи из университетов в Осло и Феррари заявили, что пандемия бубонной чумы в средневековой Европе, которая получила название "Черная смерть", была вызвана не крысами, а людьми. А блохи и вши, которые паразитировали на человеке, способствовали распространению смертоносной болезни.

Что такое бубонная чума?

Это одна из клинических форм чумы (зоонозной природно-очаговой бактериальной инфекционной болезни), которая характеризуется лихорадкой, тяжелой интоксикацией, геморрагическим синдромом, серозно-геморрагическим поражением легких, лимфатической системы с образованием бубнил, септическим течением и высокой летальностью.



В период развития человечества произошли три пандемии, при которых преобладала бубонная форма чумы. По приблизительным подсчетам, чума унесла жизни 180 - 200 млн человек. Пандемия, которая произошла в Европе и Азии в 1347-1351 годах, унесла жизни более 25 млн человек.

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