Ученые назвали приятную процедуру, которая защитит сердце и сосуды
Японские исследователи установили количество горячих ванн в неделю, которые способны предотвратить риск развития инсульта и инфаркта.
Такой эффект можно достичь, принимая 5 горячих ванн, пишет Daily Mail.
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Ученые из Ehime University исследовали показатели 900 человек, которые принимали ванны в среднем в течение 12 минут. Они измеряли артериальное давление, толщину стенок сонной артерии, концентрацию в крови некоторых гормонов и другие показатели состояния организма.
Максимально оздоровиться можно при температуре воды 41°C. Исследователи установили, что защитить сердце от инфаркта, а сосуды от инсульта можно, если принимать пять горячих ванн.
Ученые объясняют это тем, что горячая вода улучшает кровоснабжение сердца и снижает артериальное давление и угнетает процессы, в результате которых стенки артерий становятся жесткими.
Люди, которые регулярно принимают горячие ванны, меньше страдают от стресса и чаще правильно питаются.
К слову, ученые провели наблюдения и установили, что значительно повышает шансы умереть от болезней сердца и сосудов.
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