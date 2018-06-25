Ученые назвали приятную процедуру, которая защитит сердце и сосуды

Японские исследователи установили количество горячих ванн в неделю, которые способны предотвратить риск развития инсульта и инфаркта.

Такой эффект можно достичь, принимая 5 горячих ванн, пишет Daily Mail.

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Ученые из Ehime University исследовали показатели 900 человек, которые принимали ванны в среднем в течение 12 минут. Они измеряли артериальное давление, толщину стенок сонной артерии, концентрацию в крови некоторых гормонов и другие показатели состояния организма.

Максимально оздоровиться можно при температуре воды 41°C. Исследователи установили, что защитить сердце от инфаркта, а сосуды от инсульта можно, если принимать пять горячих ванн.

Ученые объясняют это тем, что горячая вода улучшает кровоснабжение сердца и снижает артериальное давление и угнетает процессы, в результате которых стенки артерий становятся жесткими.

Люди, которые регулярно принимают горячие ванны, меньше страдают от стресса и чаще правильно питаются.

К слову, ученые провели наблюдения и установили, что значительно повышает шансы умереть от болезней сердца и сосудов.

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