Ученые назвали привычку, которая продлевает жизнь

Ученые из Швеции установили связь между продолжительностью жизни и продолжительностью сна. Они установили, что сон до полудня в выходные положительно влияет на организм человека.

В исследовании, которое длилось 12 лет, приняли участие свыше 43 тысяч человек в возрасте до 65 лет, информирует Journal of Sleep Research.

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Они обнаружили, что нехватка сна может увеличить риск преждевременной смерти. Они сравнили людей, которые спят меньше 5 часов в сутки, с теми, кто в среднем спит 6-7 часов. Ученые выяснили, что у людей с недостаточным количеством сна на 52% увеличивается риск преждевременной смерти.

Ученые установили, что люди, которые недосыпали в рабочие дни, но отсыпались на выходных, имели меньший риск преждевременной смерти, чем те, кто не спал до обеда в субботу, воскресенье.

Авторы исследования убеждены, что лучше всего спать 6-7 часов в сутки. Если же у человека по графику не получается придерживаться здорового сна, то стоит спать на выходных столько, сколько этого требует организм.

Напомним, американские ученые из Северо-Восточного университета провели исследование и установили, что продолжительный сон в выходные дни может вызвать так называемый социальный джетлаг.