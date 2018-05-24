Ученые назвали продукт, который избавит от преждевременной смерти

Китайские ученые в ходе исследований установили, что употребление одного яйца в день может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

В эксперименте China Kadoorie Biobank приняли участие более 500 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет, пишет MedicalXpress.

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Исследование продолжалось 4 года. Все участники сообщали, как часто они употребляли яйца в день.

Ученые установили, что у людей, которые регулярно употребляли этот продукт, значительное снижение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Они гораздо реже страдали сердечными болезнями, а также увеличилась продолжительность жизни по сравнению с теми, кто употреблял яйца реже.

Также риск возникновения геморрагического инсульта у людей, которые часто употребляли этот продукт, был на 26% ниже, а уровень преждевременной смерти снизился на 18%.

К слову, ученые провели исследования и установили, что йогурт обладает противовоспалительными свойствами.