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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Ученые назвали продукт, который поможет улучшить память

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Поможет улучшить память лук
Поможет улучшить память лук / shkolabuduschego.

Обычный репчатый лук способствует очищению клеток головного мозга, что обеспечит лучшее запоминание.

Такое заявление после проведенных исследований сделала международная группа французских и японских ученых, передает Zdorovia.

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Как оказалось, лук способствует очищению и омоложению клеток головного мозга. Такое действие он оказывает на мозг через содержание активных серных соединений. Благодаря им мозг очищается от серных веществ, которые активизируют процесс выведения из клеток токсинов.

Кроме того, он защищает организм от микробов и вирусов, а также способствует нормализации эмоционального тонуса человека.

Ученые добавляют, что потребляя в течение дня 150 грамм лука организм человека получает половину суточной нормы витаминов А и С, 1/5 часть от нормы калия и кальция, которые улучшают работу сердца и являются важным элементом для костной системы.

А еще в луке есть вещества, способные замедлять образование злокачественных клеток и предотвращать появление онкозаболеваний груди.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание исследования Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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