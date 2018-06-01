Ученые назвали продукт, который улучшит работу кишечника

Испанские ученые провели исследования и установили, что обычная дешевая томатная паста и томатный соус могут улучшить работу кишечника.

Ученые убеждены, что употребление таких продуктов значительно полезнее, чем свежие помидоры, говорится в журнале Journal of Functional Foods.

Читайте также: Какие продукты самые тяжелые для пищеварения: перечень

Ученые отмечают, что томатные соусы и пасты богаты на антиоксиданты, благодаря чему пища лучше переваривается и улучшается работа органа.

Ученые изучали взаимодействие кишечных бактерий Lactobacillus reuteri и антиоксидантов.

Кроме этого, помидоры содержат пигмент под названием ликопин - антиоксидант, который помогает защитить клетки от факторов. Кроме того, у этих растений есть пробиотические свойства, то есть они могут повысить активность здоровых бактерий в кишечнике.

К слову, ученые установили, какой продукт может остановить ожирение, а также сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и даже некоторые виды онкозаболеваний.