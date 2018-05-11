Ученые назвали продукт, спасающий от атеросклероза

Естественный сахар трегалоза, который содержится в меде, может предотвратить сердечные приступы. Ведь этот продукт прекрасно очищает сосуды изнутри и спасает от атеросклероза.

Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Вашингтона.

При атеросклерозе иммунные клетки – макрофаги не могут самостоятельно очистить сосуды от жировых отложений, поскольку они сосредотачивают свою работу на самом воспалении в сосудах.

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И природный сахар трегалоза, который содержится в меде, активирует белок TFEB, что заставляет иммунные клетки (макрофаги) удалять жировые отложения из артерий. Это было доказано в ходе экспериментов на крысах – трегалоза снижала объемы этих отложений примерно на 30%.

То есть, потребление меда существенно сокращает риск атеросклероза, из-за которого артерии теряют эластичность, повышается давление и развиваются серьезные сердечно-сосудистые заболевания.

Природный сахар трегалозу можно найти в грибах, лобстерах и креветках.

Что такое атеросклероз? Это хроническое заболевание, которое преимущественно поражает крупные артериальные сосуды. Атеросклероз характеризуется уплотнением артериальной стенки вследствие разрастания соединительной ткани из-за отложения желтого жирового вещества на внутренней поверхности стенок артерий, образованием "атеросклеротических бляшек".



Поток крови уменьшается и увеличивается кровяное давление, что может привести к инфаркту, инсульту и некоторым другим заболеваниям в среднем и пожилом возрасте.