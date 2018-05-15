Ученые назвали продукты, которые снизят уровень тревоги в организме

Люди, которые употребляют больше продуктов в естественном виде, имеют больший уровень психического благополучия.

Такой вывод сделали новозеландские ученые из Университета Отаго, пишет Medscape.

Читайте также: Какие продукты могут повысить уровень глюкозы в крови

Ученые проанализировали состояние психического и физического здоровья людей в возрасте от 18 до 25 лет. Также они учли преимущества добровольцев в пище, уровень физической активности и социально-экономический статус.

Результаты исследования показали, что люди, которые больше употребляют продукты в сыром виде, не страдают так от беспокойства, чем те, что потребляют продукты уже обработанными. По словам ученых, такие продукты хорошо влияют на психическое благополучие.

Ученые назвали 10 продуктов, которые больше всего потребляли люди с высоким уровнем психического благополучия.

В этот список вошли свежие ягоды, огурцы, киви, морковь, бананы, яблоки, цитрусовые, листовая зелень темного цвета, грейпфрут и салат.

Особенно ученые отметили положительное влияние грибов, сельдерея, капусты, помидор и красного лука.

К слову, по словам экспертов по правильному питанию, завтрак – главный и наименее ограниченный прием пищи, поскольку в это время человек может позволить себе высококалорийные продукты. Однако диетологи отмечают, что в этом правиле есть некоторые оговорки.