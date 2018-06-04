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Ученые назвали продукты, которые улучшают здоровье диабетиков

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Миндаль улучшает здоровье диабетиков
Миндаль улучшает здоровье диабетиков / unsplash.com

Канадские ученые установили, что ежедневное употребление орехов может улучшить здоровье людей, страдающих диабетом второго типа.

Результаты одного из крупнейших исследований влияния орехов на состояние здоровья диабетиков опубликовали в научном журнале "Diabetologia".

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Ученые установили, что примерно 60 граммов заменяют в рационе долю углеводов. Такая порция орехов улучшает гликемический контроль и показатели липидов в крови до уровня независимых от инсулина среди пациентов с диабетом второго типа.

Улучшить такие показатели могут грецкие орехи, миндаль, кешью, фисташки, арахис и другие.

Волоські горіхи покращують здоров’я діабетиків

На протяжении трех месяцев ученые держали 117 диабетиков на 3 разных диетах. Первая диета содержала в себе пищевые приложения из расчета 75 граммов смеси орехов, вторая – 38 граммов смеси орехов и половинку маффина из цельнозерновой пшеницы, а третья диета состояла из полноценной порции маффина.

Все диеты содержали одинаковое количество калорий, однако благодаря орехам у организма было больше здоровых ненасыщенных кислот и меньше углеводов.

Фото: Unsplash.

К слову, ученые из Бразилии провели исследование и установили, что периодическое голодание может ухудшить работу поджелудочной железы и увеличить риск развития диабета.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение исследования Диабет
Источник: 24 Канал
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