Ученые назвали продукты, которые улучшают здоровье диабетиков

Канадские ученые установили, что ежедневное употребление орехов может улучшить здоровье людей, страдающих диабетом второго типа.

Результаты одного из крупнейших исследований влияния орехов на состояние здоровья диабетиков опубликовали в научном журнале "Diabetologia".

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Ученые установили, что примерно 60 граммов заменяют в рационе долю углеводов. Такая порция орехов улучшает гликемический контроль и показатели липидов в крови до уровня независимых от инсулина среди пациентов с диабетом второго типа.

Улучшить такие показатели могут грецкие орехи, миндаль, кешью, фисташки, арахис и другие.

На протяжении трех месяцев ученые держали 117 диабетиков на 3 разных диетах. Первая диета содержала в себе пищевые приложения из расчета 75 граммов смеси орехов, вторая – 38 граммов смеси орехов и половинку маффина из цельнозерновой пшеницы, а третья диета состояла из полноценной порции маффина.

Все диеты содержали одинаковое количество калорий, однако благодаря орехам у организма было больше здоровых ненасыщенных кислот и меньше углеводов.

Фото: Unsplash.

К слову, ученые из Бразилии провели исследование и установили, что периодическое голодание может ухудшить работу поджелудочной железы и увеличить риск развития диабета.

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