Ученые назвали простой способ уменьшить смертность

Пациенты, которые обращаются к одному и тому же врачу, имеют более низкий уровень смертности.

Об этом заявили исследователи Университета Эксетер в Великобритании, передает ВВС.

Как показали результаты 22 исследований в различных странах мира (Великобритания, Франции, США, Канада, Южная Корея) человеческий аспект медицинской практики является "потенциально спасительным", но им пренебрегают.

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То есть для пациента очень важно, когда он видит именно "своего" врача. Особенно полезно это для пациентов с хроническими болезнями и длительными проблемами с психическим здоровьем.

Контакт с одним и тем же врачом в течение 2 лет приводит к меньшему количеству смертей.

Долгосрочное лечение происходит, когда пациент и врач постоянно встречаются и знакомы друг с другом. Это приводит к лучшему общения, удовлетворению пациента, соблюдению медицинских советов и уменьшению использования больничных услуг,

– отметил профессор Филипп Эванс из Эксетерского университета.

Добавим, по результатам 2015 года Украина заняла второе место по коэффициенту смертности в мире.

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