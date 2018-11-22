Ученые назвали сахар, который уничтожает раковые клетки

Сахар манноза, который применяется как пищевая добавка, способен замедлить рост злокачественных опухолей и усиливать эффект химиотерапии.

Об этом говорится в результатах исследования опубликованных в научном журнале EurekAlert.

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Это выяснилось в ходе исследования на мышах, страдающих от различных типов рака.



Ученые нашли сахар, который поможет бороться с раком

В ходе исследования маннозу добавляли в питьевую воду или давали перорально грызунам, страдающим от рака поджелудочной железы, кожи или легких. Оказалось, что сахар тормозит рост опухоли и не вызывает побочных эффектов. Более того, он даже увеличивает продолжительность жизни некоторых мышей.

Известно, что раковые образования "подпитываются" глюкозой, распространение которой в организме способно блокировать сахар манноза. При этом добавка никак не противодействует поглощению глюкозы здоровыми тканями организма.

Ранее 24 канал сообщал, если с детских лет употреблять в пищу сахар манноза, это позволит снизить вероятность появления лишнего веса и развитию ожирения.